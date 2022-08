Lecce-Cittadella, Baroni al debutto stagionale: tocca a Ceesay. Le ultime

Inizia la stagione del Lecce. I giallorossi in campo contro il Cittadella alle 21 per il secondo turno di Coppa Italia. Baroni affronta una squadra di Serie B, da sempre bestia nera, per provare a superare il turno e andare avanti. Prima uscita ufficiale per diversi calciatori, da Ceesay a Colombo. E sabato c'è l'Inter.

Lecce-Cittadella, le formazioni ufficiali

Lecce: Falcone, Dermaku ©, Bistrovic, Di Francesco, Helgason, Gendrey, Gallo, Strefezza, Blin, Hjulmand, Ceesay. A disposizione: Bleve, Brancolini, Baschirotto, Askildsen, Colombo, Di Mariano, Gonzalez, Listkowski, Samek, Frabotta, Ciucci, Calabresi, Berisha, Rodriguez. Allenatore: M. Baroni

Cittadella: Kastrati, Perticone ©, Antonucci, Frare, Vita, Donnarumma, Branca, Lores Varela, Danzi, Cassandro, Asencio. A disposizione: Maniero, Felicioli, Del Fabro, Visentin, Tounkara, Beretta, Mattioli, Carriero, Icardi, Pavan, Thioune, Mastrantonio. Allenatore: E. Gorini.

Lecce-Cittadella, la nota organizzativa del club

L’U.S. Lecce comunica che, con riferimento all'Accordo di collaborazione tra Comune di Lecce e U.S. Lecce per l'organizzazione dei parcheggi su Piazzale Rozzi e Piazzale Attilio Adamo durante le partite del campionato di calcio di Serie A 2022-2023 (Delibera Giunta Comunale n. 50 del 2/8/2022), si informa che non appena definiti tutti gli aspetti organizzativi del predetto accordo sarà data adeguata comunicazione sulle modalità di richiesta e di rilascio dei Pass auto a favore dei soggetti Over 80.





In occasione della gara di Coppa Italia Frecciarossa Lecce vs Cittadella sarà attuato il medesimo piano di viabilità Stadio della stagione 2021-2022.

Si comunica inoltre, che sono stati venduti 14.500 biglietti. L’ orario di apertura dei varchi è previsto alle ore 19:00, si raccomanda pertanto di arrivare allo stadio con largo anticipo al fine di evitare lunghe code. I botteghini aperti solo per cambio utilizzatore e ritiro accrediti disabili.