Lecce a Cittadella a caccia di conferme: in campo al “Tombolato” dalle 14. La diretta

Pare che al “Tombolato” si offra, nell’area dell’ospitalità, la migliore ristorazione degli stadi italiani: qualche giornalista sentirà già l’acquolina in bocca. I piatto che deve azzannare oggi invece il Lecce è di quelli finora rimasti indigesti. A Cittadella affronterà una squadra che ha ottenuto nove punti in classifica, uno in più dei salentini, e caratterizzata da un gioco consolidato.

La squadra veneta non meritava la batosta di Benevento, disfatta patita martedì scorso. Non solo: la squadra granata non è stata mai battuta dai giallorossi in campionato. E ha rifilato ai salentini pesanti sconfitte. Il tecnico dei veneti, Edoardo Gorini, teme il contropiede del Lecce. E spera che per l’incontro odierno, valido per la sesta giornata di serie B, i suoi ragazzi siano animati da rabbia. Il Lecce, dopo le vittorie su Alessandria e Crotone, cerca continuità. Mister Baroni vuole giocatori affamati: ovviamente non c'entra il rinfresco in tribuna.

FORMAZIONI

CITTADELLA: Kastrati, Perticone, Adorni, Tounkara, D’Urso, Vita, Donnarumma, Okwonkwo, Branca, Pavan, Baldini. In panchina: Maniero, Benedetti, Cuppone, Mazzocco, Beretta, Ciriello, Tavernelli, Icardi, Mastrantonio, Antonucci, Danzi, Cassandro. Allenatore: Gorini

LECCE: Gabriel, Lucioni, Gargiulo, Coda, Di Mariano, Olivieri, Bjarnason, Gendrey, Björkengren, Gallo, Hjulmand. A disposizione: Bleve, Vera, Meccariello, Paganini, Helgason, Listkowski, Strefezza, Blin, Barreca, Calabresi, Majer, Rodriguez. Allenatore: Baroni

Arbitro: Matteo Gariglio, di Pinerolo