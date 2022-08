Lecce-Cittadella, si viaggia verso quota 15.000 spettatori: il dato sui biglietti venduti

Lecce-Cittadella, circa 13.000 i biglietti staccati alle 19 di oggi. Possibile che, con la vendita dei ticket anche per la giornata di domani, si arriverà a quota 15.000. Per la partita di Coppa Italia, il debutto ufficiale del Lecce in stagione (a una settimana dalla sfida di campionato contro l'Inter di Simone Inzaghi), i prezzi voluti dal club erano piuttosto bassi, con una promozione riservata agli abbonati, che avrebbero potuto acquistare il biglietto a solo un euro in qualsiasi settore, esclusa Tribuna Centrale Superiore. Già esauriti i settori: Tribuna Est Superiore e Curva Nord Superiore. L'esperimento, evidentemente, ha funzionato.

APPROFONDIMENTI CALCIO SERIE A Banda è un calciatore del Lecce. Ufficiale l'arrivo dell'attaccante esterno NEWS Lecce calcio, è record di abbonamenti a due giorni dalla chiusura della campagna CALCIOMERCATO Il Lecce ci prova con Banda, esterno proveniente da Israele. Può essere una sorpresa per l'attacco NEWS Lecce, Persson show: «Ho un conto in sospeso con l'Inter. Idolo? Ibra è un Dio»/Video NEWS Falcone si prende il Lecce: tra i tanti dubbi, è già una certezza. Sarà lui il titolare CALCIO Lecce, corsa all'abbonamento: caccia al record storico. È l'ultima settimana, ecco dove e quando sottoscrivere la tessera SERIE A Di Gennaro: "Lecce, con Di Francesco un grande acquisto. Importante aver trattenuto Strefezza" SERIE A L'addio di Majer: "Sono stati 1260 giorni di amore. Lecce avrà sempre un posto speciale nel mio cuore"