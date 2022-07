Tennis, Agamenone vince in Croazia: è il primo trionfo in Atp

Dopo tre ore di battaglia Franco Agamenone ha vinto e accede al secondo turno del torneo Atp 250 Croatia Open Uman. Una vittoria che vale doppio perché la punta di diamante del Circolo Tennis Lecce “Mario Stasi” ha preso parte per la prima volta al tabellone principale di un torneo Atp 250.

Vittoria in tre set contro Djere

APPROFONDIMENTI LECCE Tennis, qualificazioni a Wimbledon per Franco Agamenone NEWS Tennis, Agamenone vola al Roland Garros: lucky loser nel primo turno...

L’italo-argentino ha messo il punto esclamativo avendo ragione in tre set di Laslo Djere. Agamenone si è imposto col punteggio di 7-6/2-6/7-5 a margine di una partita vibrante e ricca di emozioni. Una partita tiratissima spiegata dai numeri: 47 pari i punti fatti in risposta dai due tennisti e 112 punti complessivi totalizzati da Agamenone contro i 107 del serbo, sono solo alcune delle statistiche che la dicono lunga sull’equilibrio regnato in campo per quasi tre ore di gioco. L’azzurro guidato dal tecnico Andrea Trono ha servito col 66% di prime (con soli 2 doppi falli) capitalizzando 5 palle break su 10 conquistate. Percentuali che, nel lungo braccio di ferro col serbo, hanno permesso al tennista di Rio Cuarto di aggiudicarsi il match e accedere al secondo turno. Dopo una lunga escalation di risultati ottenuti grazie ad un’ottima continuità di rendimento, Franco Agamenone ha scalato altre 8 posizioni del ranking Atp diventando il numero 136 del mondo.