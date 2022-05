Lecce, passione trascinante: quasi duecentomila tifosi in campionato

Quasi duecentomila tifosi concentrati in un’annata intera hanno assistito alle gesta sportive del Lecce di Marco Baroni stuzzicando le fantasie di un presidente che per il futuro sogna uno stadio di soli abbonati. Per l’esattezza sono 193mila e 891 gli spettatori che nella stagione 2021-22 hanno occupato i seggiolini del Via del Mare a fronte di un incasso totale pari ad 1 milione e 868mila euro. Sono i numeri di una passione che non muore...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati