Lecce, domani c'è la Lazio: Liverani convoca Majer, Deiola, Dell'Orco e Meccariello. Prima del fischio d'inizio omaggio a Morricone

LECCE Importanti rientri nel Lecce in occasione della delicata sfida casalinga contro la Lazio, in programma domani sera, alle ore 19.30, allo stadio Via del Mare. L'allenatore dei giallorossi, Fabio Liverani, porterà in panchina Majer, Deiola, Dell'Orco e Meccariello. Solo quest'ultimo è stato impiegato nelle gare post-Covid19, per gli altri tre si tratta invece della prima convocazione. Mancheranno Tachtsidis per squalifica, Lapadula per infortunio mentre Rossettini è stato ricoverato per accertamenti.

Una curiosità: prima del fischio d'inizio di tutte le gare della trentunesima giornara del campionato di serie A, il calcio italiano renderà omaggio al maestro Ennio Morricone. Saranno le note di “C’era una volta in America (Deborah’s Theme)” ad accompagnare l'ingresso in campo di calciatori e ufficiali di gara. Il brano, colonna sonora del film omonimo del 1984 ed uno dei più grandi successi del Maestro. "Una celebrazione sentita - si legge in una nota ufficiale della Lega serie A - per uno dei più famosi artisti italiani, che sempre ha ricordato, nel corso della sua vita, la passione e vicinanza che aveva per il mondo del calcio”.

