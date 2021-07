Lecce, Baroni aspetta i terzini

È trascorsa più di una settimana nel ritiro trentino di Folgaria e non si sono registrati nuovi arrivi in casa giallorossa anche perché in questo momento Corvino spinge sulla carreggiata delle uscite. Pertanto, il tecnico Marco Baroni continuerà a lavorare sullo stesso gruppo di partenza anche nei prossimi giorni, gli ultimi che la comitiva giallorossa trascorrerà in Trentino, fino a venerdì quando si trasferirà a Vicenza per l’ultima...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati