Lecce, a Parma arriva il quarto pareggio di fila. Monza primo / Risultati e classifica

(FOTO MARCO LEZZI)

Il Lecce pareggia 0-0 a Parma nella 30esima giornata del campionato di B e coglie il quarto pari consecutivo nella rincorsa alla serie A diretta. Il pareggio è, tutto sommato, il risultato più giusto per quello che hanno offerto le squadre in campo. Ad un avvio molto propositivo e promettente del Lecce ha fatto seguito la buona organizzazione del Parma (con in campo anche la qualità di Pandev, Simy e Vazquez). Parma che, nel primo tempo, ha creato le azioni più pericolose reclamando due calci di rigore con Tutino, poi sostituito. Nella ripresa ha prevalso l'equilibrio con il Lecce che ha prodotto di più. Il guizzo di Di Mariano, destro all'incrocio, poteva valere i tre punti e il primo posto. Ma così non è stato. Anzi, in pieno recupero, è arrivato il gol del Monza, ora nuova capolista. La strada per la A diretta resta in salita. Spettacolo nel settore ospiti del "Tardini" con oltre duemila tifosi giallorossi al seguito.

Il tabellino

Parma (3-5-2): Turk; Delprato, Danilo (7’ st Circati), Cobbaut; Rispoli (34’ st Correia), Vazquez, Bernabè (34’ st Juric), Sohm, Man; Tutino (11’ st Pandev), Benedyczak (11’ st Simy). In panchina: Rossi, Balogh, Brunetta, Camara, Coulibaly, Oosterwolde, Sits. Allenatore: Iachini (squalificato, in panchina Carillo).

Lecce (4-3-3): Plizzari; Calabresi, Lucioni, Tuia, Barreca (32’ st Gendrey); Blin, Hjulmand, Bjorkengren (13’ st Gargiulo); Strefezza (44’ st Ragusa), Coda (32’ st Asencio), Rodriguez (13’ st Di Mariano). In panchina: Samooja, Helgason, Listkowski, Gallo, Majer. Allenatore: Marco Baroni.

Arbitro: Rapuano di Rimini.

Note: spettatori 6mila circa di cui 2mila leccesi. Ammoniti pt 27’ Blin (L); Tutino (P); 35’ Coda (L); 43’ Danilo (P); st 17’ Cobbaut (P); 39’ Vazquez (P). Corner: 6-5. Recupero: pt 1’; st 4’.

Risultati 30a giornata: Monza-Crotone 1-0; Parma-Lecce 0-0; Reggina-Cosenza 1-0; Ternana-Alessandria 3-0; Frosinone-Benevento; Vicenza-Ascoli; Perugia-Como; Pisa-Cittadella; Pordenone-Brescia; Spal-Cremonese.

Classifica: Monza 57; Lecce, Cremonese 56; Pisa 55; Brescia 53; Benevento 51; Ascoli 49; Frosinone 48; Perugia 46; Cittadella 44; Reggina 43; Ternana 41; Parma 39; Como 38; Spal 32; Alessandria 25; Cosenza 24; Vicenza 21; Crotone 19; Pordenone 13.

----------------------------------------------------------------

94' - Parma-Lecce finisce 0-0.

Altri campi: Monza-Crotone 1-0; Reggina-Cosenza 1-0; Ternana-Alessandria 2-0

Classifica live: Monza 57; Lecce, Cremonese 56; Pisa 55; Brescia 53; Benevento 51.

91' - Calcio d'angolo per il Parma, Plizzari c'è

90' - Contropiede del Lecce che ora è molto più incisivo. Quattro minuti di recupero.

88' - Esce Strefezza, al suo posto Ragusa

86' - Di Mariano calcia a giro di destro sotto l'incrocio, para il portiere del Parma! Azione nata da uno spunto di Gendrey sulla destra

84' - Esce male Turk, portiere del Parma, e Strefezza ha la possibilità di calciare in modo vincente dal dischetto del rigore. Ne esce un tiro rasoterra che lo stesso Turk riesce a respingere

81' - Anche il Parma non riesce a pungere. Le due squadra danno l'impressione di accontentarsi del pari

80' - Ultimi dieci minuti di gioco con il Lecce ridisegnato da Baroni

78' - Rispoli esce nel Parma, entra Correja. Esce anche Berbabè ed entra Juric

76' - Gendrey e Asencio in campo nel Lecce al posto di Barreca e Coda

75' - Gioco che ristagna a centrocampo e molto spezzetato

72' - Pandev prova a farsi largo

Altri campi: Monza-Crotone 0-0; Reggina-Cosenza 1-0; Ternana-Alessandria 1-0

Classifica live: Lecce, Cremonese 56; Monza, Pisa 55; Brescia 53; Benevento 51.

66' - Il Lecce fa davvero tanta fatica a trovare spazi, il Parma guadagna un calcio d'angolo non sfruttato

65' - Il Parma è più convinto, Cobbaut viene ammonito

61' - Di Mariano e Strefezza provano a farsi vedere, ma il Lecce non graffia

60' - Gargiulo e Di Mariano in campo nel Lecce, escono Gargiulo e Bjorkengren

58' - Ottimo momento per il Parma che penetra a sinistra con il pallone che danza quasi sulla linea di porta con Pandev in agguato

56' - Nel Parma escono Tutino e Benedyczak ed entrano Pandev e Simy

55' - Angolo per il Parma e colpo di testa del nuovo entrato che finisce alto. Ottima la scelta di tempo di Circati

51' - Sostituzione nel Parma: Circati per Danilo

50' - Benedyczak replica per il Parma con un pallonetto alto sulla traversa

48' - Tiro dai 25 metri di Hjulmand che ci prova da lontano, alto

45' - Comincia il secondo tempo, non ci sono cambi mentre sono quattro gli ammoniti, due per parte: Hjulmand, Coda, Tutino, Danilo

---------------------------------------------------------------------------------

47' - Occasionissima per il Parma. Sulla sinistra l'avanzata del Parma sortisce una parata di Plizzari sulla cui ribattuta, nei pressi dell'area piccola, non trovano la conclusione vincente sottoporta sia Tutino che Man. Era l'ultima azione del primo tempo

44' - Progressione di Rodriguez che prende velocità in area ma viene chiuso in calcio d'angolo

Altri campi: Monza-Crotone 0-0; Reggina-Cosenza 1-0; Ternana-Alessandria 1-0

Classifica live: Lecce, Cremonese 56; Monza, Pisa 55; Brescia 53; Benevento 51.

40' - Cala il ritmo

37' - Buona azione del Parma sul settore destro, alla fine arriva un cross che la difesa del Lecce intercetta

Altri campi: Monza-Crotone 0-0; Reggina-Cosenza 0-0; Ternana-Alessandria 1-0

Classifica live: Lecce, Cremonese 56; Monza, Pisa 55; Brescia 53; Benevento 51.

30' - Il Parma torna in attacco dopo un buon pressing sulla mediana, Tutino servito in area lateralmente non trova il guizzo

27' - Ammoniti Hjulmand e Tutino, quest'ultimo dopo un fallo che genera le proteste del Lecce. Punizione sulla trequarti per il Lecce senza esito

26' - Le proteste del Parma portano all'espulsione di un uomo della panchina.

24' - Finisce a terra un calciatore del Parma, Tutino, in area del Lecce dopo un contrasto. Proteste gialloblù

23' - Rispoli, un ex giallorosso, prova a spingere sulla destra per il Parma. Chiude tutto la difesa

21' - Contatto Tutino-Lucioni in area di rigore del Lecce. L'arbitro lascia proseguire.

17' - Ancora Lecce con Strefezza: sinistro in area a cercare un compagno, blocca il portiere.

15' - Sugli sviluppi del corner del Parma c'è una ripartenza fulminea del Lecce con Hjulmand che guadagna un angolo, quarto tiro dalla bandierina.

14' - Occasione per il Parma con Benedyczak il cui tiro viene deviato in angolo da Plizzari

13' - Rodriguez, che parte titolare, si rende protagonista di uno spunto ma non trova spazio

10' - Partita gradevole, tifo incessante giallorosso

7' - Il Parma prova a reagire e si riversa in attacco.

Altri campi: Monza-Crotone 0-0; Reggina-Cosenza 0-0; Ternana-Alessandria 0-0

Classifica live: Lecce, Cremonese 56; Monza, Pisa 55; Brescia 53; Benevento 51.

6' - Sugli sviluppi del corner Calabresi colpisce di testa senza esito. Il Lecce attacca sotto il settore ospiti gremito di tifosi giallorossi

5' - Lecce in attacco con Strefezza che da destra penetra e guadagna un angolo.

2' - Partita subito avvicente, il Parma reagisce e Man ha un'occasione con un tiro di controbalzo su spunto di Tutino. Lecce un po' scoperto

1' - Il Lecce parte subito in attacco

0' - Squadre in campo

Le formazioni ufficiali

Parma (4-3-1-2): Turk; Del Prato, Danilo, Cobbaut; Rispoli, Sohm, Bernabè, Man; Vazquez; Tutino, Benedyczak. In panchina: Rossi, Balogh, Brunetta, Juric, Camara, Coulibaly, Pandev, Circati, Oosterwolde, Correja, Sits, Simy. Allenatore: G. Iachini (in panchina Carillo).

Lecce (4-3-3): Plizzari; Calabresi, Lucioni, Tuia, Barreca; Blin, Hjulmand, Bjorkengren; Strefezza, Coda, Rodriguez. In panchina: Samooja, Ragusa, Gargiulo, Di Mariano, Helgason, Gendrey, Listkowski, Gallo, Majer, Asencio. Allenatore: M. Baroni.

Il Lecce in campo a Parma per la 30esima giornata del campionato di calcio di serie B. I giallorossi di Baroni, reduci da tre pareggi consecutivi, l'ultimo il 2-2 a Cosenza in pieno recupero, affrontano, da secondi in classifica, i gialloblù di Iachini che non perdono da sei giornate ma distanti ben dieci punti dall'ottavo posto play-off.