47' - Occasionissima per il Parma. Sulla sinistra l'avanzata del Parma sortisce una parata di Plizzari sulla cui ribattuta, nei pressi dell'area piccola, non trovano la conclusione vincente sottoporta sia Tutino che Man. Era l'ultima azione del primo tempo

44' - Progressione di Rodriguez che prende velocità in area ma viene chiuso in calcio d'angolo

Altri campi: Monza-Crotone 0-0; Reggina-Cosenza 1-0; Ternana-Alessandria 1-0

40' - Cala il ritmo

37' - Buona azione del Parma sul settore destro, alla fine arriva un cross che la difesa del Lecce intercetta

30' - Il Parma torna in attacco dopo un buon pressing sulla mediana, Tutino servito in area lateralmente non trova il guizzo

27' - Ammoniti Hjulmand e Tutino, quest'ultimo dopo un fallo che genera le proteste del Lecce. Punizione sulla trequarti per il Lecce senza esito

26' - Le proteste del Parma portano all'espulsione di un uomo della panchina.

24' - Finisce a terra un calciatore del Parma, Tutino, in area del Lecce dopo un contrasto. Proteste gialloblù

23' - Rispoli, un ex giallorosso, prova a spingere sulla destra per il Parma. Chiude tutto la difesa

21' - Contatto Tutino-Lucioni in area di rigore del Lecce. L'arbitro lascia proseguire.

17' - Ancora Lecce con Strefezza: sinistro in area a cercare un compagno, blocca il portiere.

15' - Sugli sviluppi del corner del Parma c'è una ripartenza fulminea del Lecce con Hjulmand che guadagna un angolo, quarto tiro dalla bandierina.

14' - Occasione per il Parma con Benedyczak il cui tiro viene deviato in angolo da Plizzari

13' - Rodriguez, che parte titolare, si rende protagonista di uno spunto ma non trova spazio

10' - Partita gradevole, tifo incessante giallorosso

7' - Il Parma prova a reagire e si riversa in attacco.

Altri campi: Monza-Crotone 0-0; Reggina-Cosenza 0-0; Ternana-Alessandria 0-0

Classifica live: Lecce, Cremonese 56; Monza, Pisa 55; Brescia 53; Benevento 51.

6' - Sugli sviluppi del corner Calabresi colpisce di testa senza esito. Il Lecce attacca sotto il settore ospiti gremito di tifosi giallorossi

5' - Lecce in attacco con Strefezza che da destra penetra e guadagna un angolo.

2' - Partita subito avvicente, il Parma reagisce e Man ha un'occasione con un tiro di controbalzo su spunto di Tutino. Lecce un po' scoperto

1' - Il Lecce parte subito in attacco

0' - Squadre in campo

Le formazioni ufficiali

Parma (4-3-1-2): Turk; Del Prato, Danilo, Cobbaut; Rispoli, Sohm, Bernabè, Man; Vazquez; Tutino, Benedyczak. In panchina: Rossi, Balogh, Brunetta, Juric, Camara, Coulibaly, Pandev, Circati, Oosterwolde, Correja, Sits, Simy. Allenatore: G. Iachini (in panchina Carillo).

Lecce (4-3-3): Plizzari; Calabresi, Lucioni, Tuia, Barreca; Blin, Hjulmand, Bjorkengren; Strefezza, Coda, Rodriguez. In panchina: Samooja, Ragusa, Gargiulo, Di Mariano, Helgason, Gendrey, Listkowski, Gallo, Majer, Asencio. Allenatore: M. Baroni.

Il Lecce in campo a Parma per la 30esima giornata del campionato di calcio di serie B. I giallorossi di Baroni, reduci da tre pareggi consecutivi, l'ultimo il 2-2 a Cosenza in pieno recupero, affrontano, da secondi in classifica, i gialloblù di Iachini che non perdono da sei giornate ma distanti ben dieci punti dall'ottavo posto play-off.