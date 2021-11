Il Lecce all'assalto della Ternana affidandosi a Olivieri

In marcia da dodici turni, questa sera il Lecce dovrà essere attento a non scivolare sulla classica buccia di banana. La Ternana, che sarà di scena oggi al “Via del Mare” per il quattordicesimo turno di serie B, non è il Frosinone, ma non è nemmeno una delle cenerentole del campionato. Gli umbri hanno incassato venti gol, il doppio di quelli subìti dal Lecce e il loro rendimento è altalenante, ma fra i giallorossi mancherà il bomber Coda. L’attaccane sarà sostituito da Olivieri, che scalpita per dimostrare il proprio valore. Accanto a lui Di Mariano e Strefezza. I salentini mirano a rimanere ai piani della classifica con vista di gloria in lontananza, invece i rossoverdi vogliono godersi il fresco autunnale, distanti dalla bollente zona retrocessione. Gli umbri non schiereranno Palumbo e l’ex giallorosso Defendi a causa dell’infezione da coronavirus19. Il loro mister, Cristiano Lucarelli, ex attaccante del Lecce, ha convocato a sorpresa il difensore Capuano, ancora non pronto per giocare dopo l’infortunio. Assente tra i ternani sarà anche il difensore Sorensen, poiché squalificato.