Lecce-capitan Mancosu, finisce qua

La storia tra il Lecce e Marco Mancosu è finita. È così che ha voluto l’ormai ex capitano. Ad annunciarlo è stato il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani nella conferenza stampa di ieri mattina per la presentazione di Strefezza, ultimo arrivato in casa giallorossa. «Il giocatore dopo aver parlato con l’allenatore nei giorni scorsi, ha chiesto di poter parlare anche con me – ha raccontato il massimo dirigente del club giallorosso -. È...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati