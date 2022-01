Il Lecce chiude per la mezz'ala Faragò. A breve l'ufficialità

Il Lecce è vicinissimo alla mezz'ala Faragò che dovrebbe accettare il trasferimento in giallorosso e continuare la stagione a Lecce, in Serie B. Pancrazio Paolo Faragò, questo il suo nome completo, è nato a Catanzaro il 12 febbraio 1993. Fino al giorno dell'Epifania ha giocato in serie A nel Cagliari, è molto duttile tanto da poter ricoprire ruoli alternativi alla sua naturale posizione. È impiegabile pure come laterale difensivo, sulla fascia destra. Il suo arrivo dovrebbe liberare Arturo Calabresi, il quale si potrebbe trasferire altrove. Il profilo di Faragò è piaciuto a Corvino e Trinchera e affideranno al tecnico Baroni una delle pedine mancanti all’organico a disposizione dell’allenatore fiorentino.