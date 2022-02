In B la Cremonese balza in testa, in attesa del Lecce

Nel 25° turno del campionato di serie B la Cremonese di Fabio Pecchia batte il Parma di Gigi Buffon e balza in testa alla classifica. Vittoria convincente dei grigiorossi che assaporano il gusto della serie A dopo i mitici anni 90. Cremonese prima con 44 punti in 23 gare in attesa del Lecce che domani, forte dei 42 punti in 22 gare, gioca contro l'Alessandria in trasferta al "Moccagatta" alle 18.30. Delle prime 8 di testa vincono anche Monza e Perugia.

Risultati

Cosenza-Perugia 1-2

32’ Matos, 56’ D’Urso, 70’ Camporese

Cremonse-Parma 3-1

19’ Baez, 56’ Gondo, 59’ Zanimacchia, 61’ Simy

Pisa-Vicenza 2-2

16’ Cavion, 21’ Diaw, 43’ Cohen, 60’ Caracciolo

Pordenone-Cittadella 0-1

3’ Beretta

Spal-Reggina 1-3

20’ Mancosu, 34’ Tumminello, 60’ Bianchi, 79’ Galabinov

Ternana-Monza 0-1

36’ rig. Valoti

Mercoledì 16 febbraio

Alessandria-Lecce

Benevento-Ascoli

Crotone-Brescia

Frosinone-Como