10'pt - Ancora una partenza in salita per il Lecce che in questo 25° turno di campionato tenta di confermarsi in vetta alla classifica del torneo cadetto.

4'pt - Grande conclusione dalla distanza di Strefezza e clamorosa traversa dalla distanza. Lecce vincino al pareggio.

1'pt - GOL CITTADELLA - Pronti via e Antonucci arriva prima di Lucioni davanti al portiere Gabriel e porta in vantaggio il Cittadella 0-1

Formazioni:

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Lucioni, Tuia, Gallo; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Listkowski. A disposizione: Plizzari, Bleve, Vera, Simic, Ragusa, Helgason, Bjorkengren, Blin, Barreca, Calabresi, Asencio, Rodriguez. Allenatore: M. Baroni.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Visentin, Perticone, Donnarumma; Vita, Pavan, Mastrantonio; Antonucci, Tounkara, Baldini A disposizione: Maniero, Del Fabro, Mazzocco, Beretta, Mattioli, Ciriello, Laribi, Tavernelli, Icardi, Lores Varela. Allenatore: E. Gorini.

Il Lecce in campo contro il Cittadella per il campionato di serie B.