46' - Secondo tempo iniziato

--------------------------------------------------------

45'pt - Finisce il primo tempo. Buon Lecce

44'pt - Destro a giro di Maistro e Gabriel si rifugia in calcio d'angolo. Primo tiro in porta dell'Ascoli sul finire del primo tempo. Sugli sviluppi dell'angolo grande intervento di Gabriel che evita il pareggio

38'pt - Il Lecce attacca ancora. Coda prova a farsi largo in attacco senza successo

25'pt - Ammonito Helgason

24'pt - GOL LECCE - Sull'asse Ragusa-Rodriguez il Lecce passa in vantaggio. Assist del primo per il tiro in diagonale del secondo per il gol dell'1-0 dei giallorossi

23'pt - Sul capovolgimento di fronte ci prova Rodriguez, tiro centrale dello spagnolo

22'pt - Ascoli pericoloso con un colpo di testa di Tsadjout, nulla di fatto

15'pt - Dopoi un quarto d'ora la squadra di Baroni sembra molto determinata ma l'Ascoli è molto organizzato nel chiudere tutti gli spazi. Barreca è chiuso sulla fascia al momento del traversone

10'pt - La squadra giallorossa è ben messa in campo

6'pt - Il Lecce preme, c'è un primo posto da conquistare

2'pt - Subito Ragusa in area di rigore fermato dalla difesa dell'Ascoli

1'pt - Novità nella formazione di partenza del Lecce: in campo Ragusa e Rodriguez dall'inizio e Calabresi fa il capitano

Le formazioni ufficiali:

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Tuia, Calabresi, Barreca; Helgason, Hjulmand, Gargiulo; Rodriguez, Coda, Ragusa. In panchina: Bleve, Vera, Simic, Listkowski, Bjorkengren, Gallo, Strefezza, Blin, Majer, Asencio. All. Marco Baroni.

ASCOLI (4-2-3-1): Leali; Salvi, Botteghin, Bellusci, D’Orazio; Buchel, Saric; Paganini, Maistro, Bidaoui; Tsadjout. In panchina: Guarna, Tavcar, Baschirotto, Ricci, Dionisi, Iliev, Quaranta, Collocolo, Eramo, Caligara, De Paoli, Falasco. All.: Andrea Sottil.

Si gioca oggi la 27a giornata del campionato di calcio di serie B. Alle 18.30 il Lecce ospita l'Ascoli al "Via del Mare" ed è alla ricerca della vittoria per consolidare le primissime posizioni di classifica.