Stasera alle 20 il recupero Lecce-Vicenza, giallorossi all'appuntamento con la vetta

Tra il Lecce e il primo posto in classifica c’è di mezzo il Vicenza, avversario di turno questa sera allo stadio Via del Mare. Ai giallorossi basterà battere i biancorossi di Cristian Brocchi per conquistare la vetta solitaria del campionato di serie B, davanti alle rivali Pisa, Brescia, Monza e tutte le altre squadre che puntano con decisione alla promozione diretta in serie A. Obiettivo per il quale tutti i club di prima fascia stanno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati