Domani alle 16.15 Pordenone-Lecce. Baroni avverte: gara insidiosa

Il Lecce domani alle 16.15 in campo in trasferta contro il Pordenone dopo 31 giorni dall'ultima uscita ufficiale e la lunga pausa causa covid. Nel campionato di serie B i giallorossi puntano alla promozione diretta.

In conferenza stampa il tecnico Marco Baroni avvisa: "Dobbiamo cercare un impatto mentale importante, sarà quello che farà la differenza, al di là che troveremo una squadra viva, che ci metterà in grande difficoltà. È stata una pausa interminabile, non possiamo assolutamente sbagliare approccio alla gara".

Questi i risultati di oggi della 19a giornata:

Cremonese Como 2-0, Reggina Brescia 0-2, Pisa Frosinone 1-3

Classifica: Pisa 38, Brescia 37, Cremonese 35, Benevento 34, Lecce*, Monza, Frosinone 31; Ascoli, Cittadella 29; Perugia 27; Como 25; Ternana, Parma, Reggina 23; Spal 20; Alessandria 17: Cosenza 16; Crotone 11: Pordenone 8: Vicenza* 7. (* una partita in meno).