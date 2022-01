Il Lecce riparte dalle sue certezze. Domani i giallorossi in campo contro il Pordenone

Il Lecce che Baroni aveva pensato e preparato per la partita contro il Lanerossi Vicenza, poi rinviata a data da destinarsi, potrebbe essere buono per affrontare il Pordenone, domani, a Lignano Sabbiadoro (ore 16 . 15). Cosa cambia? Forse nulla, ma i dubbi spesso non hanno un nome e cognome. Forse non lo erano Massimo Coda e Francesco Di Mariano, i quali sarebbero probabilmente partiti titolari contro il Vicenza. Perché il modo migliore per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati