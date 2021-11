A Ferrara due errori decidono il primo tempo (1-1)

Al 23’ minuto Esposito, già in versione regali di Natale, commette un errore clamoroso che favorisce l’avanzata di Majer: lo sloveno poggia a Olivieri, il cross del centravanti è mal respinto da Pomini e Gargiulo insacca. Pareggio ferrarese propiziato dall’errore di Hjulmand: palla a Seck, il quale serve quindi Colombo sulla sinistra e questi, dimenticato, per gentile concessione, dalla difesa salentina, batte Gabriel. All’inizio dell’incontro il Lecce è stato manovriero, ha creato al 3’ minuto un’occasione da gol con Gargiulo, poi la Spal ha spaventato in due occasioni i giallorosi. Partita combattuta, gradevole. Olivieri imbrigliato nella morsa della difesa ferrarese, necessita di chi gli crei spazi.

41': Gol! Attacco centrale di Seck, che poi apre a sinistra al solitario Colombo, il quale trafigge Gabriel: 1-1

39': incursione di Strefezza sulla destra, in area, ma Pomini manda in angolo la botta del brasiliano

28':rigore per la Spal? Su cannonata di Mancosu c'è il tocco di mano di Hjulmand: parola alla moviola. Non è rigore.

23': Gol! Majer va centralmente avendo sfruttato l'erroraccio di esposito, apre da destra per Oliieri, il quale quindi crossa un pallone rasoterra, il portiere respinge male e Gargiulo insacca: 0-1

14'; Spal vicina al gol con colpo di testa di Peda su cross dalla bandierina a due passi dalla porta, ma si oppone Gabriel. Poi sulla respinta dell'estremo difensore giallorosso un tiro alto dei ferraresi

12': brivido per i giallorossi: sinistro a giro sul secondo palo dalla destra sortito da Colombo, palla fuori.

3'; Lecce pericoloso con una girata di Gargiulo da dentro l'area di rigore: palla alta.

1': calcio d'inizio battuto dagli ospiti. Spal in maglia biancoazzurra a righe e in pantaloncini bianchi; Lecce nella consueta maglietta giallorossa e in calzoncini rossi.

Il Lecce deve mantenere la testa sulle spalle per continuare a insidiare le prime della classe, Brescia e Pisa. A Ferrara dunque, questa sera, non potrà essere autolesionista, come invece si è dimostrato contro la Ternana. Ma i giallorossi dovranno ancora rinunciare al bomber Coda. Al centro dell’attacco ci sarà Olivieri, preferito nuovamente a Rodriguez. A sostegno del centrattacco si muoveranno le ali Di Mariano e Strefezza. Mister Baroni manda in campo, come aveva annunciato, Gargiulo dall’inizio del confronto. Quindicesima giornata. Spal rinvigorita dalla vittoria esterna sul Cosenza, dopo la sconfitta casalinga con l’Alessandria. La squadra allenata da Pep Clotet non schiererà il difensore Vicari, che è squalificato. In campo l’ex capitano del Lecce, Marco Mancosu. Un ex anche fra i giallorossi: l’ala destra Strefezza. Intanto il Pisa ha pareggiato col Perugia, il Brescia domani potrà scavalcarlo, battendo il Parma. Vincendo, il Lecce, ridurrebbe il distacco dalla vetta.

FORMAZIONI

Spal: Pomini, Esposito, Crociata, Mancosu, Colombo, Capradossi, Seck, Dickmann, Prda, Da Riva, Celia. In panchina: Seculin, Tripaldelli, Melchiorri, Zuculini, Mora, Ellertsson, Coccolo, Rossi, Heidenreich, Nador, D'Orazio, Piscopo. Allenatore: Clotet

Lecce: Gabriel, Lucioni, Gargiulo, Di Mariano, Olivieri, Gendrey, Gallo, Strefezza, Majer, Hjulmand, Dermaku. In panchina: Bleve, Samooja, Meccariello, Coda, Helgason, Bjarnason, Listkowski, Björkengren, Blin, Barreca, Calabresi, Rodriguez. Allenatore: Baroni

Arbitro: Marco Guida, di Torre Annunziata