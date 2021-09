Dermaku si riprende il Lecce

Kastriot Dermaku ritorna sulla scena che lo ha visto recitare come una comparsa nella passata stagione. Convinto di poter avere un ruolo da protagonista ora che ha messo finalmente alle spalle un infortunio che lo ha tormentato per tutto il campionato. Il ritorno a Parma, alla fine della scorsa stagione, solo per chiudere l’esperienza con la società emiliana. Il Lecce lo ha voluto di nuovo (a titolo definitivo, ndc). Lui ha voluto il Lecce....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati