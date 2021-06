Lecce, al francesce Blin le chiavi della mediana. Sarà lui a dirigere il centrocampo giallorosso

Ci è voluto qualche anno, ma alla fine ha raggiunto l’obiettivo. Pantaleo Corvino ha inseguito Alexis Blin ai tempi della Fiorentina, ma l’operazione non si concluse. E ora, eccolo qui. In giallorosso. Evidentemente il dirigente salentino non aveva smesso di seguirlo, è rimasto sulle sue tracce e, questa volta, ha affondato il colpo, centrandolo. Un calciatore le cui qualità sono rimaste pressoché intatte nelle valutazioni del direttore...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati