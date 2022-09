Distorsione al ginocchio: Banda non partirà in Nazionale. Con lui fermo anche Di Francesco

Banda non partirà in Nazionale. Se il campionato di serie A si appresta ad osservare la prima sosta della stagione il Lecce però non si ferma e ieri pomeriggio, dopo aver usufruito di due giorni di riposo concessi dal tecnico Baroni al termine della trasferta di Salerno, capitan Hjulmand e compagni si sono allenati all’Acaya Golf Resort. Assenti i nazionali Colombo ed Helgason mentre Banda, che è stato a riposo, non ha potuto rispondere alla convocazione dello Zambia, a causa di un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro subito nella gara a Salerno. A riposo anche Di Francesco per un sovraccarico funzionale all’adduttore sinistro. È tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo Persson. Per oggi lo staff tecnico ha programmato una seduta mattutina sempre presso il quartier generale dell’Acaya. Intanto, Dario Daka, Primavera giallorosso, è stato convocato in Nazionale Under 19, in occasione delle gare Albania-Belgio di domani e Spagna-Albania di sabato, valevoli come qualificazioni ai Campionati Europei.

