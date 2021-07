Mancosu e Coda, due nodi da sciogliere. Il bomber allontana la Salernitana: "Il Lecce è la mia priorità"

Soltanto il tempo dirà se Marco Mancosu e Massimo Coda vestiranno la maglia del Lecce anche nel prossimo campionato di serie B. Per ora, i due senatori della squadra giallorossa si allenano, e pure con impegno, nel buen retiro di Folgaria, nota località turistica del Trentino che si trova a 1168 m ai piedi del monte Cornetto. Non si tratta di due calciatori qualunque bensì di elementi di spessore per la categoria in grado di assicurare alla...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati