Lecce, i "senatori" in bilico: futuro incerto per Mancosu e Lucioni

In attesa di individuare il successore di Eugenio Corini sulla panchina del Lecce, Pantaleo Corvino sta lavorando a trecentosessanta gradi anche sulla composizione dell’organico della prossima stagione. Al netto dei calciatori che di sicuro non faranno più parte della squadra giallorossa. A cominciare dai calciatori in scadenza di contratto come ad esempio Cristian Maggio, il quale è sul punto di decidere se chiudere la carriera con...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati