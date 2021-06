Lecce, con Olivieri è in arrivo anche l'islandese Bjarnason

Domani sarà il giorno di Marco Olivieri. L’attaccante esterno di proprietà della Juventus diventerà a tutti gli effetti un calciatore del Lecce. Dalla segreteria del club bianconero partirà in mattina la pec contenente tutti i documenti firmati da Andrea Agnelli per la Juventus e da Saverio Sticchi Damiani per il Lecce. Olivieri, 21 anni, e fresco di promozione in serie A con l’Empoli, passerà al club giallorosso con la formula del prestito...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati