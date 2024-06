Fumata biamca in casa giallorossa: Gotti si lega al Lecce fino al 2026

La notizia era nell'aria ormai da settimane ma mancava l'ufficialità che è arrivata pochi minuti fa. Luca Gotti resta alla guida del Lecce: il tecnico di Adria si è legato al club giallorosso con un contratto biennale. Ecco la nota diramata dall'ufficio stampa del sodalizio di via Colonnello Costadura: "L’Us Lecce comunica che, a seguito dell’incontro avvenuto nei giorni scorsi tra il Presidente Saverio Sticchi Damiani e il Direttore dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino per definire il budget e le linee guida della prossima stagione, il Direttore Corvino si è incontrato con mister Luca Gotti, al quale è stato prolungato insieme al suo staff il contratto in essere fino al 30 giugno 2026". A questo punto, l'area tecnica potrà dedicarsi alla costruzione della squadra che nella prossima stagione sarà impegnata nella conquista della terza salvezza consecutiva in serie A.