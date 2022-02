Ragusa e Plizzari in maglia giallorossa: presentati i nuovo giocatori del Lecce

Indosseranno la maglia giallorossa Antonino Ragusa e Alessandro Plizzari presentati ufficialmente questa mattina nella sede dell'Unione Sportiva Lecce. Doppio colpo del Lecce in chiusura di calciomercato. Antonino Ragusa sarà il nuovo incursore di fascia sinistra per il tridente del Lecce. Il calciatore classe '90, nella prima parte di stagione con la maglia del Verona (una sola presenza in Coppa Italia), è pronto per far parte della squadra dei giallorossi. Assieme al fantasista è arrivato anche Alessandro Plizzari, portiere classe 2000, a Lecce a titolo temporaneo dall'A.C. Milan. Con questi due nuovi arrivi il mercato di riparazione del Lecce può ritenersi concluso.

