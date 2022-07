Lecce Calcio, i giallorossi hanno scelto il portiere: si tratta di Wladimiro Falcone

Il Lecce ha scelto il portiere: si tratta di Wladimiro Falcone, 27 anni originario di Roma, attualmente in forza alla Sampdoria e finora accostato ad altri club di serie A. L'estremo difensore, già protagonista l'anno scorso in blucerchiato con 10 presenze per un totale di 854 minuti giocati, è a un passo dalla società salentina. Arriverebbe con i galloni del titolare.

