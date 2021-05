Lecce, domani ad Empoli con la testa già ai play off

Posizione finale in classifica e avversario da affrontare nella lotteria dei play off. Il Lecce dovrà attendere domani per conoscere il primo verdetto dopodiché bisognerà aspettare fino a giovedì 13 maggio per sapere il nome della squadra da sfidare nella semifinale di andata e ritorno in programma il 17 maggio (in trasferta) e il 20 maggio (allo stadio Via del Mare). Al di là di tutto però il Lecce nei giorni che precederanno il debutto nei...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati