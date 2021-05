Lecce, Corvino a caccia del nuovo allenatore. Tachtisidis guida la lista dei partenti

La mancata promozione in serie A comporterà una mezza rivoluzione in casa giallorossa. Inevitabilmente l’organico sarà rifondato anche perchè, per molti dei protagonisti delle ultime stagioni in giallorosso, nel match contro il Venezia si è concluso ufficialmente un ciclo. È durata invece soltanto nove mesi l’esperienza con il Lecce di Eugenio Corini. Il tecnico bresciano, pur potendo contare su un contratto triennale firmato nel mese di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati