Coda, fioccano le critiche dopo il gol mancato contro l'Ascoli. Il bomber pensa già al riscatto

Giù le mani da Coda. È proprio il caso di dirlo a voce alta. Le critiche via social piovute addosso al centravanti di Cava de’ Tirreni dopo l’errore commesso ad Ascoli sono decisamente esagerate e , in alcuni casi, fuori luogo. E sì, perché c’è stato anche chi è arrivato a sostenere che l’occasione fallita nei minuti finali davanti al portiere Leali non sarebbe altro che il frutto del mancato rinnovo del contratto.

L’unica verità è che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati