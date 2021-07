Blin: "Mi ispiro a Kantè e sogno di vincere con la maglia del Lecce"

Fiori d’arancio e petali giallorossi per il mediano Alexis Blin ingaggiato a titolo definitivo dal Lecce. Fresco di matrimonio, avendo sposato, il 7 giugno, la bellissima Jessica in un’abbazia a nord di Parigi, il ventiquattrenne transalpino proveniente dall’Amiens è stato presentato ieri mattina dal club salentino in conferenza stampa allo stadio “Via del Mare”. Occhi che paiono riflettere il mare del Nord, ma cordiali, su un metro e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati