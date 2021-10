Lecce, ad Ascoli sono due punti persi. Tanto spreco negli ultimi sedici metri

È un pareggio che sta stretto, molto stretto al Lecce. I giallorossi tornano da Ascoli con la consapevolezza di aver sciupato una grande occasione per portare a casa il quinto successo consecutivo. L’1-1 finale infatti lascia l’amaro in bocca a Lucioni e compagni che hanno trovato sulla propria strada un portiere in giornata di grazia. E sì, perché il 28enne Nicola Leali, scuola Juventus, agli inizi della carriera considerato addirittura il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati