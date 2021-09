Baroni: "Servirà una grande intensità fisica e mentale per fare risultato a Crotone"

È già tempo di tornare in campo a distanza di tre giorni dalla sfida vittoriosa contro l’Alessandria. Qualche problema di organico per il Lecce che stasera affronterà il Crotone, come ha fatto sapere mister Baroni. «Sabato mattina Strefezza ha fatto un accertamento strumentale che ha evidenziato un leggero edema - spiega -, ho preferito però non rischiarlo nonostante la sua disponibilità. Per Majer, invece, non è un problema muscolare ma...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati