Baroni indica la strada: "Lecce, verticalizza di più". E sui baby aggreggati alla Prima squadra: "Sono interessanti"

La terza amichevole precampionato del Lecce finisce 0-0. Un pareggio senza gol all’attivo, il primo della stagione. Non a caso, il Legnago dell’ex Stefano Salvi gioca in serie C e di conseguenza dispone di un tasso tecnico e qualitativo decisamente superiore rispetto a quello in possesso di Sinigo (Terza categoria) e Rovereto (Promozione). Ciononostante il Lecce crea diverse occasioni da rete nell’arco dei 90’ di gioco, il palo ferma prima...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati