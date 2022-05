Il Lecce e Baroni insieme anche in serie A. Contratto rinnovato / Le strategie

Rinnovato il contratto al tecnico Marco Baroni. "L'U.S. Lecce comunica di aver rinnovato il rapporto contrattuale con il tecnico Marco Baroni, in scadenza il 30/06/2022, fino al termine della stagione sportiva 2022/23". Con questa nota il club giallorosso ha così risolto la questione del tecnico. Marco Baroni sarà sulla panchina del Lecce anche in A. Una categoria che l'allenatore fiorentino, così come a Benevento, si è guadagnato sul campo vincendo da primo in classifica il campionato di serie B. Il rinnovo, seppur non immediato, era nell'aria.

Ottima infatti la conduzione tecnica di Baroni nello scorso torneo cadetto nel quale il Lecce è riuscito, dopo un paio di recenti stagioni sciagurate, a limitare i gol subiti. Il Lecce ha riconosciuto a Baroni anche il merito di aver saputo gestire al meglio una squadra costruita per vincere nel tempo e di aver contribuito alla valorizzazione dei giovani, in particolare di alcuni elementi finiti poi nel mirino dei grandi club europei. Su tutti, Strefezza e Hjulmand. Adesso Corvino e Trinchera continueranno a mantenere calde alcune piste che conducono a calciatori, italiani e stranieri, pronti a trasferirsi nel Salento. Il Lecce dunque riparte da Corvino, Trinchera e Baroni.