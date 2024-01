Lecce-Cagliari diretta: pareggia Oristanio

Lecce-Cagliari: nella calza della befana, D'Aversa troverà i tre punti? Per i giallorossi la missione è riscattarsi dopo la sconfitta contro l'Atalanta e quella precedente contro l'Inter. Al Via del Mare (tra vento e pioggia) arriva la squadra sarda di Claudio Ranieri. Calcio d'inizio alle 18. La partita sarà in diretta testuale sul sito di Nuovo Quotidiano di Puglia. (Premere f5 per aggiornare la pagina).

Lecce-Cagliari, diretta

26' Tiro di Zappa, super Falcone

22' Gol del Cagliari.

Oristano in rete. La palla è stata respinta dal palo ma era entrata secondo quanto ha spiegato il direttore di gara

19' Al tiro Prati, palla fuori.

13' Krstovic bravo a partire in contropiede, guadagna un corner. Squadre lunghe

8' Cagliari all'attacco all'inizio della ripresa.

4' Occasione per il Lecce. Gallo spedisce a lato da ottima posisione

1' Inizia il secondo tempo.

Un Lecce cuore, fisico e velocità è in vantaggio contro il Cagliari alla fine del primo tempo. L'uno a zero sembra persino stretto per la squadra di D'Aversa, in vantaggio con Gendrey (bravo di testa). Ma il primo tempo è stato un monologo a tinte giallorosse. Dopo la rete altre due grandissime occasioni da gol con Krstovic. Nel secondo tempo, anche per via del forte vento che spirerà in senso opposto rispetto alla direzione d'attacco del Lecce, sarà tutta un'altra partita.

46' Lecce a un passo dal raddoppio con Krstovic dopo una bellissima giocata di Kaba.

43' Prova a farsi vedere il Cagliari con un tiro cross ma senza esito.

38' Occasionidsima Lecce. Prima Gonzalez e poi Krstovic sbagliano con la porta praticamente vuota.

35' Ammonito Dossena per una gomitata a Krstovic.

30' Il Lecce è in vantaggio. Su un cross dalla sinistra Gendrey stacca più in alto di tutti e la deposita in fondo al sacco. Uno a zero.

19' Oudin a un passo dal gol su suggerimento di Strefezza. Il Lecce in velocità va sul velluto.

16' Bel Lecce, pericoloso due volte con azioni corali. La squadra di D'Aversa ora gioca bene

13' Al tiro Dossena su punizione. Palla fuori

10' Due volte pericoloso il Lecce, prima con Strefezza e poi con Gonzalez di testa. I giallorossi sono partiti forte.

7' Il Cagliari si è reso pericoloso con un colpo di testa. Più possesso per il Lecce

2' Pioggia e vento forte al Via del Mare, condizioni piuttosto difficili ora

1' Partita iniziata. Lecce in tenuta giallorossa, Cagliari in completo bianco.

17.55 Squadre pronte a scendere in campo. Ora non piove al Via del Mare.

Lecce-Cagliari, le formazioni ufficiali

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Kaba; Oudin, Krstovic, Strefezza. All. D'Aversa CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Makoumbou; Viola; Oristanio, Petagna. All. Ranieri