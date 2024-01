Lecce-Cagliari diretta: ecco le formazioni ufficiali

Lecce-Cagliari: nella calza della befana, D'Aversa troverà i tre punti? Per i giallorossi la missione è riscattarsi dopo la sconfitta contro l'Atalanta e quella precedente contro l'Inter. Al Via del Mare (tra vento e pioggia) arriva la squadra sarda di Claudio Ranieri. Calcio d'inizio alle 18. La partita sarà in diretta testuale sul sito di Nuovo Quotidiano di Puglia. (Premere f5 per aggiornare la pagina).

Lecce-Cagliari, diretta

17.55 Squadre pronte a scendere in campo. Ora non piove al Via del Mare.

Lecce-Cagliari, le formazioni ufficiali

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Kaba; Oudin, Krstovic, Strefezza. All. D'Aversa CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Makoumbou; Viola; Oristanio, Petagna. All. Ranieri