Lecce, non smettere di volare: a Frosinone è caccia al poker/Le formazioni

Lecce a caccia del poker di vittorie consecutive, ma sulla strada dei giallorossi c'è un altro big match: la trasferta di Frosinone può rivelarsi la classica buccia di banana per il Lecce, lanciato verso la promozione diretta in serie A dopo aver superato in classifica la Salernitana e a un punto dal Monza, secondo in classifica. E' l'undicesima giornata di ritorno del campionato cadetto, calcio d'inizio alle 14. I ciociari sono reduci dal pareggio senza gol sul campo del Chievo Verona, prima del quale hanno rimediato la sconfitta casalinga col Brescia. Contro i veneti, però, i canarini sono riusciti a creare occasioni da gol, quindi il Lecce non deve abbassare la guardia contro un avversario, che mira ad accedere agli spareggi per il grande salto. Ma che non vince in casa dal 5 dicembre, quando, alla decima giornata di andata, sconfisse per 3-2 il Chievo Verona. Molto probabilmente Nesta schiererà il centrocampista Mirko Gori, che nella precedente partita era stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un colpo al costato. Per i salentini sarà assente, perché squalificato, il mediano Morten Hjulmand, che si è rivelato una pedina fondamentale nello scacchiere disegnato da Corini. I giallorossi potranno scavalcare il Monza anche con l’aiuto del Venezia, qualora questo giochi un brutto scherzo ai brianzoli. All’andata il confronto fra giallorossi e frusinati finì 2-2.

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Szyminski, Curado; Salvi, Maiello, Tribuzzi, Kastanos, L. Vitale; Iemmello, Novakovich. In panchina: Iacobucci, Capuano, Gori, Boloca, Ariaudo, D’Elia, Carraro, Vitale, Ciano, Parzyszek, Zampano, Brignola. Allenatore: Alessandro Nesta.



Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Meccariello, Gallo; Majer, Tachtsidis, Björkengren; Henderson; Coda, Pettinari. In panchina: Bleve, Vigorito, Pisacane, Paganini, Mancosu, Yalçin, Stepinski, Nikolov, Dermaku, Zuta, Maselli, Rodriguez. Allenatore: Eugenio Corini.

Arbitro: Dionisi de L’Aquila.