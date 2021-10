Il Lecce a Brescia contro la tradizione e per tornare alla vittoria La diretta live dalle 18

Dov’è la vittoria? Il Lecce la cerca dopo due pareggi deludenti che comunque hanno portato punti in classifica. Il Brescia, invece, la vittoria l’ha ritrovata sabato scorso, contro la Cremonese, dopo la sconfitta di Perugia e la caduta interna contro il Como.

Al “Mario Rigamonti” biancoazzurri e salentini si affronteranno per la decima giornata della cadetteria, portando in scena un classico della categoria. Indimenticabile il testa a testa della stagione 2018-19. All’andata vinsero le Rondinelle, ma al ritorno il gol all’80’ minuto siglato da Tabanelli fece esplodere il “Via del Mare” e valse l’aggancio in vetta dei giallorossi ai biancazzurri. Una sfida avvincente anche in serie A, nel campionato successivo: a Brescia, il Lecce rimediò una mortificante sconfitta per tre gol a zero; al ritorno però i giallorossi si imposero per tre a uno.

Nello scorso campionato invece, vittoria casalinga dei bresciani e pareggio, due a due, in terra pugliese. Sfida dunque da serie A, categoria di cui sia la compagine di Filippo Inzaghi e sia la truppa di mister Baroni sentono l’odore, poiché abitanti nei piani nobili della classifica. In scena il miglior attacco del campionato, quello bresciano: venti gol realizzati. Ma dall’altra parte, oltre a una delle migliori difese della cadetteria, ci sono i goleador Coda e Di Mariano, a secco negli ultimi due turni. E c’è Strefezza, altro elemento in confidenza con la rete avversaria. Nel Lecce però sarà assente, oltre ai centrocampisti Helgason e Paganini e al terzino Gallo, il difensore centrale Tuia.