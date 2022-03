Lecce, contro il Brescia giallorossi in campo con una maglia storica. È stata indossata pure da Marco Baroni

Un'altra iniziativa di marketing del Lecce dopo quella dello scorso anno. In occasione della gara Lecce-Brescia, in programma sabato alle ore 14:00, allo stadio Via del Mare, la squadra giallorossa scenderà in campo con la maglia storica realizzata dal marchio M908, di proprietà dell'Us Lecce spa. Si tratta di una riproduzione della maglia indossata proprio da mister Marco Baroni e compagni nel 1988, anno in cui Baroni realizzò una splendida rete di testa nel successo casalingo contro il Napoli di Diego Armando Maradona, che successuvamente sarebbe diventata la sua squadra. Questa iniziativa è volta a celebrare i 114 anni di storia del calcio a Lecce che, come è noto, ricorreranno il prossimo 15 marzo.

La precedente iniziativa

Nel mese di marzo del 2021, nella gara di campionato contro il Chievo, il Lecce di Eugenio Corini indossò una casacca ispirata a quella delle annate 1978/79 e 1979/80 sempre per celebrare la ricorrenza del 15 marzo. In quell'occasione, i portieri indossarono la riproduzione storica della maglia del compianto Aldo Nardin, scomparso il 27 maggio del 2020. Nardin, in giallorosso, giocò per quattro stagioni, dalla 1976-77 alla 1979-80, collezionando 123 presenze (tutte in Serie B) alle quali se ne aggiungono altre 17 in Coppa Italia, per un totale di 140.