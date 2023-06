I vip al Via del Mare: da Al Bano a Helen Mirren (con la maglia del Lecce). C'è anche Caselli

Lecce-Bologna, passerella per i giallorossi dopo la salvezza acquisita a Monza. Allo stadio quasi 26mila spettatori. Diversi tifosi vip al Via del Mare: c'è anche Helen Mirren, premio oscar ormai residente in Salento da qualche anno. Pizzicata in tribuna d'onore accanto al presidente Saverio Sticchi Damiani con la maglietta del Lecce. Tra gli uomini dello spettacolo c'è anche il salentino Al Bano ad assistere all'incontro.

Nella stessa porzione di stadio sono uno accanto all'altro il procuratore generale di Lecce, Antonio Maruccia, con l'ex procuratore capo di Palermo e Torino, Giancarlo Caselli.