Più spettatori per Lecce-Bologna: c'è l'okay delle autorità, in vendita da oggi altri 3mila biglietti

Aumento di spettatori per Lecce-Bologna. Circa 3mila posti in più e i biglietti saranno messi in vendita dalle 16 di oggi. Il Lecce comunica che la Cpvlps della Provincia ha dato l'okay per altri 986 biglietti nei settori Es4 ed Es3, fin qui soggetti a limitazione. E ancora duemila ticket, invece, di quelli a visibilità ridotta.