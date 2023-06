Lecce-Bologna per brindare alla salvezza: tifosi pronti alla festa

In 30mila per festeggiare la salvezza del Lecce. Al Via del Mare sarà la serata della celebrazione di un traguardo che era stato raggiunto per l'ultima volta nel 2010. Conquistata con un turno di anticipo, la permanenza in Serie A è arrivata a Monza domenica scorsa, grazie al rigore di Lorenzo Colombo a tempo quasi scaduto.

Niente bus scoperto

Alle 21 il Lecce in casa gioca contro il Bologna e sarà l'occasione per i festeggiamenti. Non ci sarà il bus scoperto per le vie della città, la celebrazione sarà interamente allo stadio. Già dal tardo pomeriggio diversi tifosi erano davanti ai cancelli. Dovrebbe essere record stagionale, con quasi 30mila spettatori.

La partita ha un significato sportivo quasi nullo. Però sarà l'occasione per abbracciare i calciatori. E per qualcuno potrebbe essere anche l'ultima in giallorosso: da Umtiti, che sarà difficile trattenere, a Colombo, che potrebbe fare ritorno al suo Milan. Situazioni rebus anche per Falcone, per cui la Sampdoria ha diritto a un contro riscatto, e per Hjulmand, che piace a mezza Europa ed è valutato venti milioni di euro dal club.