Lecce-Bologna, si gioca di domenica sera. La decisione della Lega

Lecce-Bologna si giocherà domenica sera alle ore 21. E sarà la festa dei giallorossi per la salvezza ottenuta vincendo ieri in casa del Monza. La Lega A ha pubblicato il calendario per la prossima giornata.

Venerdì 2/6 ore 21 - Sassuolo-Fiorentina



Sabato 3/6 ore 18.30 - Torino-Inter

Sabato 3/6 ore 21 - Cremonese-Salernitana

Sabato 3/6 ore 21 - Empoli-Lazio





Domenica 4/6 ore 18.30 - Napoli-Sampdoria

Domenica 4/6 ore 21 - Atalanta-Monza

Domenica 4/6 ore 21 - Lecce-Bologna

Domenica 4/6 ore 21 - Milan-Verona

Domenica 4/6 ore 21 - Roma-Spezia

Domenica 4/6 ore 21 - Udinese-Juventus