Lecce, che beffa (e che spreco): ad Ascoli è 1-1, Coda butta via il match point

Sfuma la vittoria del Lecce in casa di un Ascoli che non ha mai impaurito i giallorossi se non in occasione del pareggio, realizzato da Iliev al 74’ minuto. Ai giallorossi l’occasione di chiudere la partita, all’81’, ma Coda l’ha sprecata, a tu per tu con Leali, calciando sullo stesso estremo difensore bianconero. Poco dopo, lo stesso attaccante ha severamente impegnato il portiere ascolano su punizione. Due punti persi per la squadra di Baroni, poiché la vittoria sembrava acquisita, in virtù del vantaggio realizzato al 7’ minuto da Strefezza. Lecce mai in apprensione durante il primo tempo. Anche nella ripresa il risultato sembrava non potesse essere scalfito. Poi, Sottil ha reso più offensivi i suoi, inserendo Sabiri e Fabbrini, e il Lecce è parso un po’ più spento. E in dieci minuti, Rodriguez, entrato al posto di Strefezza, e Olivieri, che ha sostituito il bravo Di Mariano, poco hanno potuto fare. Ma i salentini hanno reagito al gol di Iliev. Coda però questa volta è rimasto all’asciutto.

95': punizione per il Lecce da centrocampo, Gabriel lancia in avanti. Ma finisce: 1-1

92': ammonito Fabbrini

90': assegnati tre minuti di recupero. E gli ascolani si riversano in avanti

90': miracolo di Leali su punizione potente di Coda

89': punizione per il lecce dal limite dell'area ascolana

88': ammonito Sabiri

81': clamoroso errore di Coda in contropiede. Servito da Olivieri, il bomber spara su Leali da distanza ravvicinata

81': cartellino giallo per Gargiulo

80': contrasto in area leccese fra Tuia e Dionisi, non è rigore

79': cambi del Lecce: Strefezza fuori, entra Rodriguez; dentro Olivieri, esce Di Mariano

78': punizione pericolosa di Sabiri, palla non molto oltre la traversa

74': Gol! Assist di Bidaoui e diagonale vincente di Iliev: 1-1

73': ammonito Bidaoui per fallo

71': altre forze fresche per l'Ascoli: esce Alessandro Salvi ed entra Federico Baschirotto;

fuori Mirko Eramo, dentro Atanas Iliev

70': Di Mariano avanza partendo dalla propria trequarti, ma Botteghin gli blocca la galoppata ponendosi fra il giallorosso e la palla

65':diagonale di Fabbrini, para Gabriel

65': traversa colpita da Quaranta con un colpo di testa

63': partita saldamente fra i piedi dei giocatori giallorossi

56': Hjulmand conclude, Leali c'è, aiutato da una deviazione. Lecce in possesso della partita, l'Ascoli soffre

53': scatenato Di Mariano: tenta il gol con una conclusione a girare, Leali mette in corner

51': Saric commette un fallo su Strefezza: ammonito

50': in area suggerimento di Di Mariano, ma Coda non ci arriva, complice un tocco di Leali. Si gioca davanti a 4.390 persone

46': si gioca nuovamente

Baroni ha operato una sostituzione durante l’intervallo: Blin al posto di Helgason. Quindi Hjulmand avanza, sarà mezz'ala.

Secondo tempo

Ascoli sottomesso dal Lecce e subito in svantaggio in virtù della rete di Strefezza, realizzata al 7’ minuto. Agevole, nel primo tempo, la missione dei salentini, anche se nell’ultimo quarto d’ora circa i padroni di casa hanno acquisito coraggio e hanno guadagnato terreno. Il risultato, alla fine dei primi quarantacinque minuti di gioco, è però di uno a zero per i giallorossi. L’Ascoli però, si sa, è squadra che vende cara la propria pelle.

48': Dionisi su punizione prova a ricordare di essere un bomber: palla oltre la traversa.

47': ammonito Gendrey

44': testa di Salvi servito su corner, Gabriel controlla a terra

42': sulla punizione di Maistro l portiere Gabriel sbaglia l'uscita, ma il pallone finisce oltre la linea di fondo

39': imperfezione nell'intesa fra Gabriel e il difensore centrale Tuia, ma il pacchetto arretrato giallorosso gioca piuttosto tranquillo

36': gli ascolani provano a offendere anche con lanci ma sono imprecisi, nessun pericolo per il Lecce

31': cartellino giallo a Eramo per fallo su Di Mariano

30': ammonito Coda per scorrettezza su Erasmo

27': Strefezza ci prova dal limite, sfera deviata oltre il fondo

27': Maistro impegna, ma non troppo, il portiere Gabriel

21': Coda prova a finalizzare un'altra bella azione, ma palla fuori. È un buon Lecce

19': grana per i marchigiani: per infortunio esce Felicioli, entra D'Orazio

17': il Lecce regala spettacolo: sforbiciata di Di Mariano si cross di Strefezza, ma Leali è pronto

14': bianconeri in affanno, provano a manovrare; Lecce in scioltezza

7': Gol! Corsa di Barreca e testa vincente di Strefezza: 0-1

4': bella azione di Coda, che si destreggia in area di rigore ma interviene Leali

1': calcio d'inizio battuto dagli ospiti

Primo tempo

Ad Ascoli per confermarsi protagonista della serie B. Il Lecce cercherà il quinto successo consecutivo, il sesto risultato utile di fila, e l’ennesima prova di poter ambire alla promozione diretta in A. L’entusiasmo è stato rinfocolato dalla rotonda vittoria sul Monza. E dalla consapevolezza di poter contare, oltre che sul bomber Coda, sui gol di Strefezza e Di Mariano.

Al “Del Duca”, sfida valida per l’ottava giornata di campionato, la truppa di mister Baroni sarà attesa da una squadra ben diversa da quella della scorsa stagione. I bianconeri hanno ottenuto un punto in meno dei quattordici conquistati dal Lecce, sono stati corsari a Perugia, Como e ad Alessandria, hanno messo alle strette il Brescia, da cui poi sono stati battuti in rimonta di due gol, e hanno guadagnato un punto in casa del Crotone, squadra proveniente dalla serie A, nonostante lo svantaggio di due reti.

Assenti, fra i marchigiani, il centrocampista Buchel, perché squalificato, e l’infortunato Spendlhofer, difensore. I giallorossi invece rinunceranno al difensore Bjarnason, risparmiato in seguito a un affaticamento muscolare. In scena la sfida fra bomber: l’ascolano Federico Dionisi contro Massimo Coda, cinque gol segnati dal primo, quattro dal giallorosso. Ma quattro ne ha realizzati anche il leccese Francesco Di Mariano.

FORMAZIONI

ASCOLI: Leali; Salvi, Botteghin, Quaranta, Felicioli; Saric, Eramo, Caligara; Maistro; Dionisi, Bidaoui. In panchina: Guarda, D’Orazio, Tavcar, Baschirotto, Castorani, Sabiri, Iliev, Collocolo, Donis, Avlonitis, Fabbrini, De Paoli. Allenatore: Sottil.

LECCE: Gabriel; Gendrey, Lucioni, Tuia, Barreca; Helgason, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano. In panchina: Bleve, Vera, Meccariello, Paganini, Olivieri, Listkowski, Björkengren, Blin, Calabresi, Majer, Dermaku, Rodriguez. Allenatore: Baroni

Arbitro: Dionisi, dI L’Aquila.