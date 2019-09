Tripletta per il Lecce, i salentini battono la Spal: 1-3

SPAL - LECCE 1 - 3

Un Lecce non bello ma corsaro ottiene la posta in palio al "Mazza"; la Spal ha manovrato molto, pressione nel finale, ma ha trovato davanti un buon Gabriel. Concreti i giallorossi, si é sentito il peso di Babacar in avanti. La Spal inveve ha dovuto rinunciare a Di Francesco, usvito per infortunio. Finale: Lecce batte Spal 3-1.

Spal dominante per l'inteo primo tempo: il Lecce raramente avanza nella metà campo avversaria.Per i salentini sono punti d’oro in palio per la salvezza nella sfida tra Spal e Lecce, entrambe a tre punti, nel penultimo gradino della classifica di serie A. Quinta giornata di campionato. Ferraresi reduci dal 3-0 patito sul campo del Sassuolo, in uno scontro diretto per non retrocedere; salentini battuti in casa dalla corazzata Napoli. Voglia di riscatto, dunque, per l’una e l’altra squadra. Squadre in campo: ferraresi nella consueta maglia biancoazzurra a strisce, pantaloncini e calzettoni bianchi; salentini in completo blu notte. Calcio d'inizio battuto dal Lecce.

SECONDO TEMPO

Assegnati 5 minuti di recupero

88': rovesciata di Valoti, blocca a terra tranquillamente Gabriel

84': La Mantia al posto di Falco

83': tiro fuori misura di Strefezza dopo la respinta della barriera su punizione77': entra Valoti per Reca

74': tiro pericoloso della Spal, sventa Gabriel

73': Gol! Segna ancora Mancosu, dagli undici metri: 1-3.​

71': rigore per i giallorossi, Cionek ha atterrato Mancosu

70': cartellino giallo a Igor per scorrettezza su Falco

68': cambio per il Lecce: Shakhov al posto di Babacar, quindi salentini ora senza centravanti

67': para Gabriel il colpo di testa di Petagna imbeccato da calcio d'angolo

66': incredibile errore di Rispoli davanti a Berisha, in contropiede. Tiro alle stelle ma avrebbe potuto servire un compagno

​47 ':Gol! Tiro di Calderoni deviato nella propria rete da Vicari: 1-2.

52': Tabanelli chiede troppo provando il gol da distanza adatta a un bombardiere, palla altissima

54': miracoloso intervento di Gabriel su tiro di Reca, il portiere alza la palla oltre la traversa

PRIMO TEMPO

48': clamoroso errore di Falco davanti a Berisha, a conclusione di un contropiede portato da Majer

46': Babacar allunga un piede per beffare pportiere in uscita e difensore avversari, ma la palla viene poi custodita da un biancazzurro

36': Gabriel respinge in tuffo un tiro di Felipe effettuato dal limite dell'area, simile a quello del gol dei ferraresi stessi

31': Gabriel in uscita coi pugni allontana un minaccioso cross giunto da destra su punizione.

27': cross teso di Floccari dalla sinistra, è insidioso ma Gabriel agguanta.

25 ': da molto lontano Kurtic prova a sorprendere Gabriel, tentativo troppo ambizioso.

24': gioco ripreso,

22': gioco fermo, a terra Kurtic, infortunatosi in un contrasto con Petriccione.

17': Gol! Di Francesco dal limite dell'area batte Gabriel:1-1.

11': Gol! Mancosu infila dal dischetto la palla alla sinistra di Berisha: 0-1.

9': rigore per il Lecce, é stato atterrato Babacar che partito da mèta campo ha seminato i giocatori avversari.

7': ammonito Babacar per fallo su Vicari.

3': tiro di Kurtic, para Gabriel senza problemi.2' minuto: Babacar prova ad approfittare dell'allontanamento del portiere avversario dai pali, ma manda fuori la palla.

LE FORMAZIONI

SPAL: Berisha, Cionek, Vicari, Felipe, Reca, Murgia, Missiroli, Kurtic, Floccari, Di Francesco, Petagna. Allenatore: Semplici. A disp.: Thiam, Letica, Igor, Tomovic, Strefezza, Valoti, Cannistrà, Valdifiori, Moncini, Sala, Paloschi, Jankovic.

LECCE: Gabriel, Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni , Tabanelli, Petriccione, Majer, Mancosu, Falco, Babacar. Allenatore: Liverani. A disp.: Vigorito, Riccardi, Vera, Gallo, Benzar, Dumancic, Meccariello, La Mantia, Shakhov, Lo Faso, Imbula.

ARBITRO: Gianluca Rocchi di Firenze.

