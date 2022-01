Pordenone-Lecce 0-1: i giallorossi conquistano 3 punti

SECONDO TEMPO

Al 95’ Colombo fischia la fine. Il Lecce mette in saccoccia 3 punti di platino approfittando del passo falso del Pisa. Il gol di Gargiulo ha permesso ai giallorossi di salire a 34 punti in classifica con una partita da recuperare

92’ Bassoli sfiora il pareggio di testa sugli sviluppi di un corner

90’ Di Mariano si mangia il gol della sicurezza a tu per tu col portiere dei ramarri che para

86’ Blin rileva Hjulmand

85’ Di Mariano si accentra, libera il destro e calcia centralmente

83’ esce Gargiulo

80 Di Mariano sfiora il gol ma manca l’impatto con la palla scagliata in area da Strefezza, ma per l’arbitro è fuorigioco

‘75 Con il tridente delle meraviglie il Lecce continua a macinare gioco e azioni uscendo dalla crisi dei primi 20’ della seconda frazione

Lecce in superiorità numerica

67’ Pasa espulso per somma di ammonizioni dopo il fallo su Gargiulo

65’ Faragò si rende subito pericoloso e, dopo una batti e ribatti in area, calcia in porta trovando il muro della difesa neroverde

62’ Primi tre cambi. Baroni mette in campo l’artiglieria pesante con Coda, Di Mariano e il nuovo acquisto Faragò, che rilevano Olivieri, Rodriguez e Majer

60’ Si gioca costantemente nella metà campo giallorossa. Lecce non pervenuto in zona gol.

55’ Il Lecce fa fatica a risalire il campo. I locali continuano a spingere, ma gli uomini di Baroni mantengono le posizioni respingendo gli attacchi sterili dei ramarri

50’ Si lotta a centrocampo in spazi stretti. Il Pordenone prova a reagire, ma il Lecce ribatte colpo su colpo

70’ Sugli sviluppi di un calcio piazzato al 68’, Coda spara a lato da buona posizione su invito di Faragò

PRIMO TEMPO

45’ Cross raso terra di Calabresi che taglia tutta l’area piccola trovando la zampata di Barreca che fa la barba al palo dopo una deviazione. Sugli sviluppi del calcio d’angolo Gargiulo sfiora il gol della domenica su rovesciata, ma la palla finisce di poco a lato.

40’ Annullato per fuorigioco gol ad Olivieri partito leggermente in ritardo su Bassoli

35’ La partita vive una fase di stanca tra falli e fischi arbitrali che spezzettano il gioco

30’ I giallorossi continuano ad attaccare in cerca del raddoppio, ma i padroni di casa si difendono con ordine

25 Strefezza taglia a fette la difesa ramarra guadagnando un calcio di punizione dal limite dell’area. Sulla palla si presenta Majer che calcia sulla barriera

23’ gol di Gargiulo che taglia nel cuore dell’area e segna di esterno su assist illuminante di Strefezza

20’ Sugli sviluppi di un calcio piazzato di Majer, al 16’ Gargiulo colpisce di testa con la palla che finisce sul fondo. Al 17’ Olivieri colpisce a botta sicura in area di rigore cogliendo un palo clamoroso

15’ Il Lecce si fa vedere dalle parti di Perisan con Barreca che, al 13’, si incunea nell’area piccola e mette in mezzo trovando la deviazione miracolosa della difesa neroverde

10’ La gara prosegue senza particolari sussulti con le due squadre che provano a prendere in mano il pallino del gioco

5’ Il primo tiro in porta della partita è di Pinato, che calcia da fuori area debolmente tra le braccia di Gabriel

0' Fischio d'inizio del direttore di gara Andrea Colombo

Dopo 31 giorni di stop, il Lecce torna in campo per affrontare l'ultima giornata del girone di andata, ciò in attesa di recuperare la sfida casalinga con il Vicenza, già rinviata due volte a causa del Covid-19. La squadra allenata da Marco Baroni riparte dallo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone, un avversario alla disperata ricerca di punti per riaprire il discorso salvezza. Non saranno del match gli indisponibli Bleve, Vera, Paganini, Tuia e Listokowski oltre al neo acquisto Simic che domani sarà in città per sottoporsi alle visite mediche.

Pordenone-Lecce sarà diretta dall'arbitro Colombo di Como, alla prima direzione ufficiale della squadra giallorossa. Fischio d'inizio alle ore 16.15.

Le formazioni

Pordenone: Perisan, El Kaouakibi, Barison, Pellegrini, Pasa, Bassoli ©, Pinato, Cambiaghi, Dalle Mura, Butic, Zammarini. A disposizione: Bindi, Sabbione, Stefani, Lovisa, Mensah, Magnino, Seclì, Maset, Sylla, Perri, Gavazzi, Iacoponi. Allenatore: B. Tedino

Lecce: Gabriel, Lucioni ©, Gargiulo, Olivieri, Strefezza, Barreca, Calabresi, Majer, Hjulmand, Dermaku, Rodriguez. A disposizione: Borbei, Samooja, Coda, Di Mariano, Helgason, Gendrey, Björkengren, Faragò, Gallo, Blin, Hasic. Allenatore: M. Baroni.

Arbitro: Andrea Colombo della sez. di Como