Il Lecce batte il Pisa e ipoteca la promozione in serie A. Ai giallorossi bastano due punti per la festa

Ad un passo dal sogno, a due punti dalla serie A. Nel giorno della festa della Liberazione, il Lecce batte 2-0 il Pisa e ipoteca la promozione nell’Olimpo del calcio italiano. Una giornata perfetta per i giallorossi che approfittano delle cadute rovinose di Cremonese, Monza e Benevento e del mezzo passo falso del Brescia per isolarsi in vetta alla classifica del campionato di serie B a 180’ dalla fine del campionato più avvincente degli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati