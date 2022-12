La prima vera amichevole di questa lunga sosta si è conclusa con una sconfitta per il Lecce. A Udine i giallorossi hanno perso 2-0. A decidere la sfida della Dacia Arena sono stati con un gol per tempo Beto e Perez. Era il primo test di un certo livello per la squadra giallorossa dopo settimane (questa è quarta) di lavoro, anche specifico, per approcciare bene alla ripresa del campionato, ormai alle porte. Una sfida amichevole in cui non sono mancati gli scontri, i duelli accessi, le ammonizioni. È anche tempo per fare ulteriori verifiche su coloro che finora non hanno convinto, hanno giocato poco e magari sono in odore di trasferimento. Un po’ di tutto, insomma, che ha contributo a rendere il match interessante, per i due allenatori, e anche piacevole, ma senza esagerare a chi l’ha guardato da casa, perché il pubblico sugli spalti non c’era. L’allenatore Baroni avrà fatto le sue riflessioni (che leggeremo a parte, ndc), sulla propria compagine che prima della sosta aveva un’altra marcia. Il Lecce è stato più vispo soprattutto nella prima parte di primo tempo, dopo la squadra di Sottil è stata più attenta e ha cercato di prendersi la scena. Il tecnico del Lecce Baroni ha schierato nella formazione titolare Bleve in porta; Gendrey, Pongracic, Umtiti e Pezzella in difesa; Blin, Hjulmand e Gonzalez a centrocampo; Strefezza, Ceesay e Di Francesco in attacco.

L’Udinese ha risposto con Silvestri in porta; Becao, Bijol ed Ebosse in difesa; Eihizibue Lovric, Wallace, Makengo e Ebosele a centrocampo; Beto e Succes in attacco. La partenza del Lecce è stata subito decisa con Strefezza che impegnava Silvestri dalla distanza. Si sono visti i soliti movimenti dell’esterno brasiliano, i suoi tagli interni e quelle giocate tra le linee che possono dare imprevedibilità alla manovra della squadra leccese. I giallorossi hanno tenuto bene il campo anche se qualche spiffero di troppo è stato concesso all’Udinese, apprezzabile per la cifra tecnica dei propri calciatori. Il Lecce si è fatto desiderare sotto porta, è stato poco cinico e concreto. In più di una occasione ha dovuto girare al largo dell’area avversaria, ma alcune intuizioni di Gonzalez sono state interessanti. Un calciatore che può migliorare ancora e sta cercando intesa e tempi migliori per i suoi inserimenti in area avversaria. Dicevamo della difesa: alcune circostanze potevano essere gestite sicuramente meglio, ma sono aspetti che Baroni e il suo staff cureranno sicuramente nei minimi dettagli.

Al fianco di Hjulmand, il solito lottatore, Blin si è fatto apprezzare per alcuni inserimenti senza palla. Dopo l’uscita di Pongracic e prima dell’ingresso di Baschirotto sono trascorsi quattro minuti durante i quali Blin ha giocato come centrale difensivo al fianco di Umtiti. In generale la condizione dei giallorossi deve migliorare in vista della partita di campionato contro la Lazio (mercoledì 4 gennaio, ore 16:30).